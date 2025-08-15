Straßenarbeiten: Mehr Aufenthaltsqualität und hochwertiges Pflaster in der Altstadt

Mit einem kleinen Festakt hat die Stadt Nördlingen den Abschluss der Bauarbeiten in den Straßen Münzgasse, Henkergasse und An der Reimlinger Mauer am Mittwochnachmittag gefeiert. Der Ausbau der drei Straßen dauerte von April 2024 bis März 2025, Vorüberlegungen gab es bereits 2017. Die Straßen wurden auf Grundlage eines neuen Oberflächenkonzepts barrierefrei und mit hochwertigen Granit- und Kalksteinen ausgebaut, auch mehrere Bäume wurden gepflanzt und zum Parken wurden Stellflächen im Boden mit kleinen Granitsteinen markiert, die sich auch farblich von der Umgebung abheben. Parken ist nur noch auf diesen gekennzeichneten Flächen erlaubt.

Matthias Link Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aufenthaltsqualität Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis