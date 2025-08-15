Icon Menü
Neues Pflaster und Barrierefreiheit: Altstadtstraßen Nördlingen nach Sanierung verbessert

Nördlingen

Straßenarbeiten: Mehr Aufenthaltsqualität und hochwertiges Pflaster in der Altstadt

Die Arbeiten in der Münzgasse, Henkergasse und An der Reimlinger Mauer sind abgeschlossen. Die Anwohner finden lobende Worte, sehen aber auch Schwierigkeiten.
Von Matthias Link
    Beim Festakt gossen Oberbürgermeister David Wittner und die Stadträte symbolisch einen der Bäume (hier in der Henkergasse), die am Rand der neu gestalteten Straßen eingesetzt wurden und die die Aufenthaltsqualität erhöhen.
    Beim Festakt gossen Oberbürgermeister David Wittner und die Stadträte symbolisch einen der Bäume (hier in der Henkergasse), die am Rand der neu gestalteten Straßen eingesetzt wurden und die die Aufenthaltsqualität erhöhen. Foto: Matthias Link

    Mit einem kleinen Festakt hat die Stadt Nördlingen den Abschluss der Bauarbeiten in den Straßen Münzgasse, Henkergasse und An der Reimlinger Mauer am Mittwochnachmittag gefeiert. Der Ausbau der drei Straßen dauerte von April 2024 bis März 2025, Vorüberlegungen gab es bereits 2017. Die Straßen wurden auf Grundlage eines neuen Oberflächenkonzepts barrierefrei und mit hochwertigen Granit- und Kalksteinen ausgebaut, auch mehrere Bäume wurden gepflanzt und zum Parken wurden Stellflächen im Boden mit kleinen Granitsteinen markiert, die sich auch farblich von der Umgebung abheben. Parken ist nur noch auf diesen gekennzeichneten Flächen erlaubt.

