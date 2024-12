In Bollstadt soll in den nächsten Jahren das „Seniorenhaus im Pfarrgarten“ entstehen. Was konkret geplant ist und warum man sich für dieses Konzept entschieden hat, erläuterten Heinz Barth und Carolin Engel in der Gemeinderatssitzung in Amerdingen.

Heinz Barth vertritt die Firma Immotec. Sie plant und steuert das Projekt. Im Seniorenhaus soll es auch Tagespflege-Plätze geben.

Gitte Händel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bollstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tagespflege Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis