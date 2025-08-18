Icon Menü
Neues Wohnprojekt im Kloster Kirchheim geplant: Generationen vereint in 'LebensWeGe'

Kirchheim am Ries

Mehrgenerationenwohnen im Kloster in Kirchheim am Ries geplant

In Kirchheim soll ein Wohnprojekt für mehrere Generationen im Kloster entstehen. Einer findet, das könnte eine Blaupause für andere kirchliche Einrichtungen sein.
Von Bernd Schied
    • |
    • |
    • |
    Aus dieser Perspektive im linken Gebäudeteil des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters in Kirchheim am Ries soll ein generationsübergreifendes Wohnprojekt entstehen.
    Aus dieser Perspektive im linken Gebäudeteil des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters in Kirchheim am Ries soll ein generationsübergreifendes Wohnprojekt entstehen. Foto: Christian Frumolt

    In der Gemeinde Kirchheim am Ries gibt es eine neue Idee für die Nutzung der historischen Klosteranlage Mariä Himmelfahrt: Unter der Bezeichnung „LebensWeGe“ soll dort ein Wohnprojekt für mehrere Generationen entstehen, in dem Menschen verschiedener Altersgruppen und Lebensrealitäten unter einem Dach vereint sind. Initiatoren sind Karin Keil und Klaus Opferkuch aus Ellwangen. Das Ehepaar treibt die Entwicklung des Vorhabens mit Unterstützung der örtlichen Gemeinde und der katholischen Kirche derzeit voran. Voraussetzung für eine Verwirklichung ist die Realisierbarkeit in dem geschichtsträchtigen Klostergebäude.

