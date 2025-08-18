Mehrgenerationenwohnen im Kloster in Kirchheim am Ries geplant

In der Gemeinde Kirchheim am Ries gibt es eine neue Idee für die Nutzung der historischen Klosteranlage Mariä Himmelfahrt: Unter der Bezeichnung „LebensWeGe“ soll dort ein Wohnprojekt für mehrere Generationen entstehen, in dem Menschen verschiedener Altersgruppen und Lebensrealitäten unter einem Dach vereint sind. Initiatoren sind Karin Keil und Klaus Opferkuch aus Ellwangen. Das Ehepaar treibt die Entwicklung des Vorhabens mit Unterstützung der örtlichen Gemeinde und der katholischen Kirche derzeit voran. Voraussetzung für eine Verwirklichung ist die Realisierbarkeit in dem geschichtsträchtigen Klostergebäude.

