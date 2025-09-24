Icon Menü
Neues Wohnviertel in Nördlingen: So viele Wohnungen wurden bislang im Egerviertel verkauft

Nördlingen

Neue Wohnungen in der Nördlinger Altstadt: Woher die Interessenten kommen

Im neuen Egerviertel wird derzeit ein Kindergarten gebaut. Die ersten Wohngebäude haben am Dienstagabend die letzte Hürde genommen.
Von Martina Bachmann
    • |
    • |
    • |
    Derzeit wird im Egerviertel ein neuer Kindergarten gebaut. Bald soll das Richtfest gefeiert werden.
    Derzeit wird im Egerviertel ein neuer Kindergarten gebaut. Bald soll das Richtfest gefeiert werden. Foto: Martina Bachmann

    Ein neues Stadtviertel entsteht in diesen Tagen in der Nördlinger Altstadt: das Egerviertel. Dort, wo einst das Ankerbier gebraut wurde, sollen künftig Menschen wohnen und arbeiten. Schon seit einiger Zeit wird auf dem Gelände gearbeitet – das erste neue Gebäude soll bald Richtfest feiern, ein zweites wird derzeit aufwendig saniert. Doch so manchen treibt die Frage um: Wie viele Wohnungen sind im Egerviertel eigentlich schon verkauft worden – und an wen? Wird das neue Egerviertel am Ende gar eines, in dem sich vor allem „Großstädter“ einkaufen?

