110 Neulinge am THG Nördlingen

Die Schulgemeinschaft des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen ist im neuen Schuljahr um 110 Mitglieder reicher. 92 von ihnen wurden um 8 Uhr mit ihren Eltern von Schulleiterin Dr. Renate Rachidi sowie ihrer Stellvertreterin Claudia Dahl in der Aula begrüßt. Dabei bereiteten sie die Kinder auch auf die Veränderungen im Gegensatz zur Grundschule vor. Hilfe gebe es aber durch die Schulleitung, die Klassenlehrer und durch die Tutoren, ältere Schülerinnen und Schüler, die ihnen im ersten Jahr mit Rat und Tat zur Seite stünden. Anschließend ging es an die Einteilung in insgesamt vier Klassen, die jeweils von ihren Klassenleiterinnen und Klassenleitern in Empfang genommen wurden. Nachdem sich die frischgebackenen Fünftklässler von ihren Familien verabschiedet hatten, zogen sie durch das Schulhaus in ihre Klassenzimmer ein, wobei sie auf ihrem Weg von allen Klassen und Lehrkräften durch einen warmherzigen Applaus willkommen geheißen wurden. Ebenfalls ihr Debüt am Nördlinger Gymnasium erlebten die 18 Schülerinnen und Schüler der Einführungsklasse, die wieder als 11E im neunjährigen Gymnasium eingegliedert werden. Diese jungen Menschen besitzen bereits einen mittleren Schulabschluss und werden nun speziell auf die Qualifikationsstufe und das Abitur vorbereitet.

