13-Jähriger beim Tabakdiebstahl erwischt

Ein 13-Jähriger ist am Mittwoch von einer Angestellten eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße in Nördlingen beim Diebstahl beobachtet worden. Der Jugendliche steckte nach Angaben der Polizei mehrere Tabakprodukte im Wert von 40 Euro in seine Jackentasche und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Er sei daraufhin von der Angestellten aufgehalten worden, die Polizei wurde verständigt. Die Polizisten fanden bei der Anzeigenaufnahme noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften. Deswegen werde nun strafrechtlich gegen den Jugendlichen ermittelt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raiffeisenstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis