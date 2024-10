Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend beim Diebstahl erwischt worden. In einem Kaufhaus in Nördlingen wurde er dabei beobachtet, wie er laut Polizeibericht eine Packung Kinderfeuerwerk aus dem Regal nahm, anschließend unter seine Jacke steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Das Feuerwerk hatte einen Wert von fünf Euro. (AZ)

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Packung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis