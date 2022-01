2022 wird ein 120 Kilometer langer Wanderweg um den Rieskrater eröffnet

Plus Entlang des Rieskraterrandes soll ein 120 Kilometer langer Wanderweg entstehen, der 22 Kommunen einschließt. Eröffnet werden soll der Riespanorama-Weg im Sommer.

Der Geopark Ries kann einer Mitteilung zufolge, ein weiteres Projekt umsetzen: Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler bemühte sich schon seit einigen Jahren um eine Extraförderung des Geoparks Ries aus den Landesmitteln. In den Haushaltsberatungen 2021 hat der Stimmkreisabgeordnete nun seine Kollegen davon überzeugen können, den drei bayerischen Nationalen Geoparks insgesamt 250.000 Euro aus der sogenannten Fraktionsreserve der CSU durch das Umweltministerium zur Verfügung zu stellen.