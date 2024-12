Demos, ein Protestcamp und eine überraschende Kehrtwende: Das Jahr 2024

Für ausreichend Gesprächsstoff können die Nördlinger eigentlich selbst sorgen. Siege und Niederlagen der verschiedensten Sportmannschaften, Baustellen in der Altstadt, Neuigkeiten aus den Betrieben oder nicht zuletzt Stadtratsentscheidungen - die Vielfalt der Themen ist groß. Doch 2024 war es eine Gruppe junger Aktivisten, die in Nördlingen zumindest eine kurze Zeit lang die Gespräche dominierte: Erstmals wurde mitten in der Stadt ein Klimacamp aufgebaut. Und so recht sicher, dass das nicht wieder zurückkommt, können die Rieser nicht sein.

