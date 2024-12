Ab 1. Januar 2025 werden in den stadteigenen Parkhäusern in Nördlingen die Gebühren angehoben. Oberbürgermeister David Wittner hat die in der November-Sitzung nicht öffentlich gefassten Beschlüsse am Montagabend bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses bekannt gegeben. Zudem stehen die Eintrittspreise für das Stadtmauerfest im kommenden September fest.

