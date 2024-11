25 - jähriges Jubiläum der Löp'Singers

Die Reihe der Konzerte im Rahmen des Jubiläumsjahres des Rock- & Popchores die Löp‘Singers wurde am Samstagabend mit einem absoluten Top-Act fortgesetzt. Dieses Mal sollte der Chor selbst auf seine Kosten kommen. Aus diesem Grund hat man sich selbst ein Geburtstageschenk gemacht und das Augsburger A-cappella-Ensemble CASH N GO nach Löpsingen engagiert. Die Auswahl erwies sich als ein wahrer Glücksgriff. Mit einer perfekten Mischung aus brillantem Gesang und komödiantischer Unterhaltung hatten die Akteure das Publikum vom ersten Auftritt an voll auf ihrer Seite. Gemeinsam, mit unverwechselbarem Ensembleklang, gaben sie Klassiker aus allen Genres zum Besten. Das durchweg selbst arrangierte Repertoire reichte von Neuinterpretationen temporeicher Rock- Pop- und R&B-Hits über launige Schlager bis hin zu emotionalen Balladen. So überzeugend die Sechs als Einheit fungiert haben, überzeugte doch jeder Einzelne solistisch. Bei den Medleys konnte jeder ausgiebig sein Können präsentieren, was vom Publikum stets mit tosendem Beifall honoriert wurde. Ein Medley ist besonders hervorzuheben durch eine zusammenhängende Präsentation von angeblich 86 Songs, immer abwechselnd von den Sängern vorgetragen und basierend auf nur 4 Akkorden mit noch schauspielerischen Einlagen-umwerfend! Ganz wesentlich zur guten Unterhaltung des Publikums beigetragen hat neben der musikalischen Meisterleistung auch die schauspielerische Leistung der Formation, mit der sie das Ganze perfekt in Szene gesetzt haben. Mal ironisch, mal ernsthaft haben sie einen witzigen Charm versprüht, der das Publikum mitgenommen und immer wieder eingebunden hat. Ein gemeinsamer Song mit dem gesamten Chor der Löp‘Singers beendete den Abend und entließ das begeisterte Publikum bestens unterhalten und gut gelaunt in den Abend. Damit geht auch das Jubiläumsjahr langsam seinem Ende entgegen. Es folgt noch das traditionelle Weihnachtssingen in der ev. Kirche am 22.12.2024 um 17.00 Uhr als musikalische Andacht in Löpsingen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.