360°-Serie: So haben Sie Nördlinger Häuser noch nie gesehen

Einige Nördlingerinnen und Nördlinger haben Einblicke in ihre Häuser und Grundstücke gewährt. Klicken Sie sich durch die Historie der Stadt.

Die Stadt Nördlingen eignet sich hervorragend für Rundgänge, sowohl auf der Stadtmauer als auch in den alten Häusern. Die RN-Redaktion hat nun eine digitale Rundgangserie gestartet und einige Nördlingerinnen und Nördlinger mit einer 360°-Kamera durch ihre Häuser begleitet, um die Geschichten der Stadt und ihrer Menschen nachzuerzählen. Denn "Nearle" kann auf einige bewegte Jahrhunderte zurückblicken: Der ersten Erwähnung der Siedlung "Nordilinga" in einer Urkunde vom 18. Mai 898 folgten im frühen 13. Jahrhundert die Erhebung zur Reichsstadt und die erste Nördlinger Mess'. 1327 wurde die Stadtmauer erbaut, 100 Jahre später begannen die Bauarbeiten an der Kirche St. Georg. Auch danach wurden noch größere Stadterweiterungen vorgenommen, die Nördlingen das Aussehen und die Strukturen gaben, die auch heute noch das Bild der Stadt formen.

Nach und nach werden bis Anfang des kommenden Jahres die Rundgänge und die zugehörigen Artikel freigeschaltet, beginnend mit dem Frickhinger-Haus in der Polizeigasse am 24. Dezember.

Digitale 360°-Rundgänge durch alte Häuser in Nördlingen

Die Häuser der Stadt lassen sich zum Teil bis in die Zeit der Erhebung zur Reichsstadt zurückverfolgen. Architektur, Ausstattung und einstige wie heutige Bewohner zeigen die Geschichte von "Nearle" auf: von früheren Sommerresidenzen über wirtschaftlich genutzte Gebäude hin zu normalen Wohnhäusern. Dafür haben einige Nördlingerinnen und Nördlinger ihre Türen und Tore dieser Redaktion geöffnet, um in 360°-Rundgängen ebendiese Geschichte nachzuerzählen. Die Hintergründe und historischen Hausgeschichten wurden vom Archiv der Stadt Nördlingen mit freundlicher Unterstützung des ehemaligen Stadtarchivars Dr. Wilfried Sponsel zur Verfügung gestellt.