400 Fußballfans freuen sich über den 5:1-Sieg gegen Schottland

Im Ochsenzwinger können Fußballfans die Spiele der deutschen Mannschaft sehen. Wider Erwarten musste beim Auftaktspiel nicht gezittert werden.

Gelungener Auftakt der Public Viewing-Veranstaltungen im Nördlinger Ochsenzwinger anlässlich der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land: Rund 400 Fußballfans freuten sich am Freitagabend bei ausgelassener Stimmung über den klaren 5:1-Sieg des deutschen Nationalteams gegen Schottland. Wider Erwarten war nicht das große Zittern und Bangen angesagt, sondern es wurde nach der schnellen 2:0-Führung ein entspannter Fußballabend mit fünf, inklusive des Eigentors von Antonio Rüdiger eigentlich sogar sechs deutschen Toren. Einige Fans starteten nach dem erfolgreichen EM-Auftakt im Überschwang sogar einen zaghaften Auto-Corso durch die Innenstadt.

Die Public-Viewing-Veranstaltungen im Ochsenzwinger haben mittlerweile eine 18-jährige Geschichte. Seit der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land organisierten die beiden Fußballvereine TSV und SC Athletik Nördlingen mit Unterstützung von Expert Müller und der Stadt Nördlingen bei fast allen Welt- und Europameisterschaften diese Events, die bei den Fans gut ankommen. Das stimmungsvolle Gemeinschaftserlebnis ersetzt beinahe einen Stadionbesuch, zumal die Übertragungsqualität mit einer Großleinwand, vier großen TV-Geräten und einer entsprechenden Tonanlage hochwertig ist.

26 Bilder So war das Public Viewing im Ochsenzwinger Foto: Robert Milde

TSV und SC Athletik (der zum Auftakt dran war), sorgen für reibungslosen Aufbau samt Bewirtung und dürfen im Gegenzug den Reinerlös für ihre Vereinsarbeit verwenden. Ein System, das vor allem dann gut funktioniert, wenn die deutsche Mannschaft sehenswert und erfolgreich kickt. So wie beim 5:1 am Freitagabend.

Nächste Gelegenheit zum gemeinsamen Schauen ist am kommenden Mittwoch, wenn die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der EM in Stuttgart auf Ungarn trifft. Anpfiff ist um 18 Uhr, das Ochsenzwinger-Gelände ist ab 17 Uhr geöffnet. Für Organisation und Bewirtung ist dann der TSV Nördlingen zuständig. Das dritte und letzte Vorrundenspiel findet am Sonntag, 23. Juni, gegen die Eidgenossen aus der Schweiz statt. Anpfiff ist dann wieder um 21 Uhr.