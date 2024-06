Nördlingen

vor 18 Min.

Ab Juli wird die Deininger Straße in Nördlingen gesperrt

Plus In zwei Abschnitten wird die Straße ins Nördlinger Zentrum gesperrt. Mancher Stadtrat befürchtet, es ist ein Vorgriff auf eine mögliche Einbahnstraßenregelung.

Von Bernd Schied

Noch bis mindestens 19. Juli wird die Nürnberger Straße in Nördlingen wegen der laufenden Bauarbeiten gesperrt bleiben. Dies sagte der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, Michael Bauhammer, am Dienstag im Bauausschuss des Stadtrates. Wie berichtet, wird gerade ein Regenüberlaufbecken auf Höhe des Stabilus-Geländes sowie eine Querungshifle mit Gehweg gebaut. Wer zum Gewerbegebiet am Luntenbuck oder in die Dr. Mainer Straße will, könne dies über den Firmenparkplatz des Hagebaumarktes tun, so Bauhammer. Eine weitere Baustelle im Stadtgebiet lässt allerdings nicht lange auf sich warten

Wenige Hundert Meter entfernt wird nämlich in gut zwei Wochen mit der Deininger Straße eine weitere Verbindung zur Altstadt gekappt. Am 1. Juli beginnt dort der Energieversorger Schwaben Netz (früher Erdgas Schwaben) mit der Verlegung einer neuen Gasleitung. Laut Martin Bickelein von den Stadtwerken wird die Baustelle in zwei Abschnitte aufgeteilt: Teil eins betrifft den Bereich vom Deininger Tor bis zum Parkplatz an der Inneren Einfahrt in der Zeit von Anfang Juli bis Anfang August. Mit Teil zwei soll der Rest bis zur Einmündung Drehergasse/Kornschrannen zwischen Ende August und Anfang Oktober erledigt werden. Trotz der Bautätigkeit ist die Straße für Anlieger bis zum Ende des jeweiligen Bauabschnitts befahrbar. Auch die Zufahrt zum Parkplatz bleibt Bickelein zufolge möglich.

