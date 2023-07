Abitur am THG in Nördlingen: Stets das richtige Schuhwerk am Fuß

97 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse. Paula Meißler und Lorena Volz erzielen die Traumnote von 1,0.

Das Motto des Abiturjahrgangs am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen lautete „abiletten – mehr Streifen als Punkte“ und beinhaltete damit eine gewisse Hommage an die gestreiften Badelatschen. Aus diesem Grund wurden die Motive des Schuhwerks auch bei der Verabschiedung der Absolvia aufgegriffen.

Beim Gottesdienst, der musikalisch vom Blechbläserensemble unter der Leitung des Abiturienten Daniel Funk gestaltet war, hielten Pfarrer Dr. Philipp Beyhl und Q12-Schüler Aaron Pfanz eine Predigt mit der Botschaft, dass jeder mit seinen Gaben beziehungsweise den entsprechenden Schuhen hinaus in die Welt gehen soll, um Gutes zu tun. Anschließend fand der Festakt mit der Zeugnisübergabe in der Aula des Gymnasiums statt, wo Claudia Dahl, die stellvertretende Schulleiterin, mit einer Reminiszenz an den Film „Die Reifeprüfung“ den jungen Erwachsenen wünschte, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen, sich mutig in die Abenteuer stürzen und ihren eigenen Weg finden sollen.

Abitur-Feier in Nördlingen: Grußworte von Landrat und Wittner

Landrat Stefan Rößle, Oberbürgermeister David Wittner und Simone Meißler, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende, dankten in ihren Grußworten Eltern und Lehrkräften für die Unterstützung und hofften, dass die Absolventen einerseits mit dem richtigen Schuhwerk ihren Weg gehen und den sie glücklich machenden Platz im Leben finden, andererseits dabei auch nie die Heimat sowie das Elternhaus vergessen und stets wieder zurückkehren.

Dass ihr bisheriger Weg bis zum Abitur von ganz unterschiedlichen Erlebnissen im alten Schulhaus, dem Modulgebäude, dem neu sanierten THG und im Distanzunterricht geprägt waren, machten Karla Leberzammer und Jonas Mohr, die stellvertretend für den Jahrgang die Abiturrede hielten, auf sehr humorvolle Weise deutlich. Zudem stellen sie fest, dass sie mit dem „Abitur durch die Tür“ in die Freiheit hinausgehen, die Türen ihres bisherigen Lebens verlassen, aber dafür etliche neue Türen öffnen.

THG-Schulleiterin Dr. Renate Rachidi spricht Krisen an

Schulleiterin Dr. Renate Rachidi ließ ausgehend vom Max Frisch-Zitat „Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“ die Zeiten seit der Geburt der Schüler Revue passieren. Dabei blickte sie auf verschiedene positive Ereignisse, aber auch Krisen zurück und betonte, dass gerade die vergangenen Jahre doch deutlich durch letztere geprägt gewesen seien. Rachidi wünschte den Abiturienten aber gute Strategien für die damit verbundenen Herausforderungen. Diese gelte es anzunehmen, die Chancen in der Krise zu nutzen, dabei Gemeinschaft zu suchen und die bislang erworbenen Werte einzusetzen.

Höhepunkt war die Übergabe der Abiturzeugnisse an die 97 Schülerinnen und Schüler. Zwei von ihnen, Paula Meißler und Lorena Volz, erhielten die Traumnote 1,0. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die von Andreas Nagl geleitete Bigband. (AZ)