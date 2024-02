Interview

17:45 Uhr

Ärzte und Apotheken raus aus der Altstadt: Was kommt als Nächstes, OB Wittner?

Plus Jahrelang galt in Nördlingen das Credo "Innen vor Außen". Doch in der vergangenen Woche hat der Stadtrat einen Paradigmenwechsel vollzogen. Wo Wittner die rote Linie zieht.

Von Martina Bachmann

Herr Wittner, der Stadtrat hat in der vergangenen Woche beschlossen, dass sich weitere Ärzte und Apotheken außerhalb der Altstadt ansiedeln dürfen. Warum dieser generelle Paradigmenwechsel?



Wittner: Wir treffen solche Entscheidungen immer nach Rücksprache mit Dr. Manfred Heider, der unsere Stadt schon lange in Sachen Einzelhandels- und Standortentwicklung begleitet. Bei solchen Beschlüssen steht immer die Frage im Mittelpunkt, welche Konsequenzen sie für die Altstadt haben. In Sachen Ärzte ist es so, dass wir schon jetzt einen Mangel an Medizinerinnen und Medizinern haben und der wird sich in Zukunft noch verstärken, Stichwort Altersstruktur. Andere Kommunen locken Ärzte mit Grundstücken und Immobilien, wir stehen also in einem Konkurrenzkampf um Mediziner.

Also lieber Ärzte vor den Toren der Altstadt als keine innerhalb?



Wittner: Keine ist zu viel gesagt. Aber wir wollen Ärzten die Möglichkeit geben, sich außerhalb der Stadtmauer niederzulassen und dort Praxen zu beziehen, die modern und insbesondere auch barrierefrei ausgestattet sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

