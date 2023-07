Nördlingen

18:00 Uhr

Ärzte und Apotheker kritisieren die künftige Marktplatzsperrung in Nördlingen

Ab dem 31. Juli kommen Bürgerinnen und Bürger über die Baldinger Straße für einige Monate nicht mehr in Richtung Marktplatz.

Plus Als "kleines Gesundheitszentrum" bezeichnet ein Apotheker den Bereich am Marktplatz. Dass die Zufahrt gesperrt wird, sieht nicht nur er als problematisch an.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Das Stimmungsbild reicht von Ärger über Beschwichtigung bis zur Flucht in die Ironie: Im Internet wird der Bericht unserer Redaktion, dass künftig nur noch Anlieger zum Marktplatz fahren dürfen, rege diskutiert. Beispielsweise wird scherzhaft die Frage aufgeworfen, wie Menschen denn künftig zum Arzt kämen, ob es einen kostenlosen Hubschrauberflug gebe. Fakt ist: Anliegerinnen und Anlieger müssen ab dem 31. Juli den Umweg über Herren-, Lucken- und Polizeigasse nehmen. Sowohl die Sperre als auch die Umleitung sehen Verantwortliche im medizinischen Bereich kritisch.

Einer von ihnen ist Stephan Guyot, der unter anderem die Stadtapotheke zum Engel betreibt. Er betont die grundsätzliche Bedeutung jenes Bereichs: "Am Marktplatz haben wir ein kleines Gesundheitszentrum." Daher sieht er die Sperrung kritisch, unter anderem aus Sicht der Patientinnen und Patienten: "Die meisten Leute haben ein gesundheitliches Handicap, und denen den Zugang zu diesen Gesundheitsdienstleistern zu erschweren, halte ich für sehr schwierig." Es gehe ja nicht mal um Parkplätze, denn schließlich würden viele Menschen ja vor Ort nur kurz abgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen