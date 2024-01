Nördlingen

vor 33 Min.

Als in Nördlingen ein Festspielhaus für 2500 Zuschauer entstehen sollte

Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler referierte über die Anfänge von VAN und Knabenkapelle in Nördlingen.

Plus Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler referiert über die Anfänge des Vereins Alt Nördlingen und der Knabenkapelle. Für die Zuhörer gibt es amüsante Anekdoten.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Eine kleine Sensation hatte Nördlingens Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler den Besucherinnen und Besuchern des Neujahrsempfangs mitgebracht. Denn er zeigte im Stadtsaal Klösterle die ältesten erhaltenen Filmaufnahmen aus Nördlingen. Die stammen aus dem Jahr 1925 und zeigen das damalige Fest- und Tanzspiel: "Der Film wurde zu Werbezwecken angefertigt und lief in den deutschen und sogar in den amerikanischen Kinos", so Moosdiele-Hitzler.

Bislang habe die Filmrolle unentdeckt in einer alten Schachtel geschlummert, versehen mit einer anderen Bezeichnung: "Sie dürften also heute nach vielen Jahrzehnten die ersten sein, die diese Aufnahmen zu Gesicht bekommen." Die wiederum zeigen Auftritte der damals eben erst gegründeten Nördlinger Institutionen, des Vereins Alt Nördlingen und der Knabenkapelle. Moosdiele-Hitzler widmete sich deren Anfängen vor 100 Jahren - und sparte nicht mit Anekdoten, die sein Publikum zum Lachen brachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen