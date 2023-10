Ateliertage in diesem Jahr mit einem besonderen Jubiläum

Die Urgesteine der Nördlinger Ateliertage feiern 25 Jahre gemeinsames Atelier. Was die Künstlerinnen und Künstler am Wochenende zeigen werden.

In der Nördlinger Kunstszene kennt sie natürlich jeder und niemand könnte als künstlerisches Symbol für die zwölften Atelier-Tage in Nördlingen besser stehen als Helmut und Marianne Ranftl, kurz: „die Ranftls“. Sie sind zwar schon seit 1980 in Nördlingen zu Hause, doch das schmucke Atelier im Garten ihres Anwesens in der Karl-Brater-Straße gibt es „erst“ und nunmehr seit 25 Jahren.

Oberbürgermeister David Wittner kam als Gratulant schon vor dem Wochenende, um dem erhofften Ansturm Kunstinteressierter während der Ateliertage, die von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, terminiert sind, zuvorzukommen. Neben Blumen, der Würdigung für das Geschaffene und Glückwünschen für die Zukunft gab es ein intensives Gespräch über das vermeintliche Rentnerdasein als Künstler. Marianne Ranftl sagte: „Als Künstler ist man nie in Rente“. Geredet wurde auch über die Anfänge der Ateliertage, die mit lediglich sechs Ateliers vom damals noch existierenden Nördlinger Künstlerstammtisch ins Leben gerufen wurden. Und es gab Ausblicke, Helmut Ranftl sagte: „Uns fehlen ganz klar die Jungen, als Künstler und als Kunden." Die Zukunft wollten die Ranftls nicht nur in Nördlingen, sondern auch sehr gerne in ihrer Zweitheimat Italien verbringen. Wobei ihre „richtige“ künstlerische Arbeit immer noch hauptsächlich in Nördlingen stattfindet.

Eine Chance, die Ateliers der Künstler in Nördlingen zu sehen

Viel Arbeit gemacht haben sich auch die vielen Verantwortlichen rund um die Ateliertage, zum Beispiel die neue Leiterin des Nördlinger Sachgebietes Kultur und Erwachsenenbildung, Dr. Franziska Emmerling, die sich sehr auf das Event freut. „Es werden sicher wieder drei inspirierende Tage und die Künstlerinnen und Künstler haben einen regen Zuspruch verdient, wenn sie ihr Allerheiligstes einmal im Jahr für Besucher öffnen.“ Sie wolle keines der 19 teilnehmenden Ateliers hervorheben, jede einzelne Anlaufstelle habe ihren eigenen Charme und über Geschmack lasse sich bekanntlich bestens streiten. Genau das soll ja auch passieren, freilich nicht wirklich Streit, sondern die Kommunikation zwischen Künstler und Käufer beziehungsweise Interessierten und der Austausch auf Augenhöhe.

Wie immer macht es die Mischung, von international bekannten und anerkannten Künstlern bis hin zu ambitionierten Amateuren, die hier in Nördlingen eine Heimat gefunden haben. Und doch möchte Dr. Emmerling noch auf Besonderheiten hinweisen: Neben den Jubilaren aus der Karl-Brater-Straße auf Oskar Bernhards pittoreske Druckerei mit dem Gastkünstler Wolf J. Gruber oder auf Alexander Wachtels Atelier im Berger Tor, wo man gerade das Auftragswerk der Stadt Nördlingen an den Künstler im Entstehungsprozess bewundern kann. „Diese Tipps sollen keine Wertung oder Herabwürdigung der anderen sein“, fügt Dr. Emmerling noch dazu, "das sind lediglich die diesjährigen Highlights.“ Alle zu sehen ab kommenden Freitag, 18 bis 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 19 Uhr. Der Flyer mit allen Infos liegt in den Ateliers oder in vielen Geschäften überall in Nördlingen aus.