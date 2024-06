Nördlingen/Augsburg

vor 50 Min.

Neun Jahre wegen versuchten Mordes mit der Schaufel

Vor dem Landgericht in Augsburg ist ein 42-Jähriger verurteilt worden.

Plus Ein 42-Jähriger wird wegen versuchten Mordes an seinem Chef verurteilt. Die Kammer des Landgerichts sagt: Acht der zehn Schläge hätten tödlich sein können.

Von Veronika Ellecosta

Neun Jahre muss er in Haft: Die Kammer des Landgerichts Augsburg hat am Mittwoch den Angeklagten aus Nördlingen für schuldig befunden, der gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter seinen 45-jährigen Chef mit einer Schaufel zu erschlagen versucht haben soll. Er wurde wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Auch wenn der 42-Jährige mit der Schaufel nicht selbst auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen habe, befand die Kammer, dass die beiden Angreifer arbeitsteilend und einvernehmlich handelten.

Dass die Kammer die Attacke nicht als schwere Körperverletzung, wie Verteidiger Jürgen Seubert argumentierte, sondern der Staatsanwaltschaft folgend als versuchten Mord wertet, argumentiert das Gericht vor allem mit dem Tathergang, die zwei Videokameras aufzeichneten und Chatverläufe des Angeklagten vor der Tat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen