Nördlingen/Augsburg

vor 33 Min.

Prozess um versuchten Mord: Kameras brachten die Polizei auf die Spur

Plus In Augsburg geht der Fall um einen mutmaßlichen versuchten Mord weiter. Polizisten erzählen, dass die Streitigkeiten zwischen Mitarbeiter und Chef bekannt waren.

Von Michael Siegel

Blutüberströmt habe der Geschädigte neben einem geparkten Lkw gestanden und gewartet, dessen Fahrer soeben die Polizei gerufen hatte: Am dritten Verhandlungstag zur Nördlinger Schaufel-Attacke gegen einen 45-Jährigen standen die Berichte mehrerer Polizeibeamter im Vordergrund. Vor dem Augsburger Landgericht muss sich derzeit ein 42-jähriger Arbeiter wegen des Versuchs des Mordes verantworten – ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter seinen Chef im April 2023 im Nördlinger Industriegebiet mit einer Bauschaufel schwer verletzt zu haben. Jetzt sagten die Polizisten aus.

Zunächst berichtete ein 31-jähriger Beamter, der mit seinem Streifenpartner in der Tatnacht am 27. April als erster an Ort und Stelle war. Um 0.42 genau, so stellte es Vorsitzender Richter Franz Wörz aus den Ermittlungsunterlagen dar, war der Einsatzbefehl für die Streifenwagenbesatzung ergangen: Es habe auf einem Parkplatz in Nördlingen eine Auseinandersetzung gegeben, jemand sei verletzt worden. Wie der Polizist schilderte, habe beim Eintreffen „der Andi (Name geändert)“ blutüberströmt neben dem Lkw-Fahrer gestanden. Was genau passiert sei, habe der schwer verletzte Mann nicht beschreiben können, außer, dass er soeben von mehreren Männern überfallen und geschlagen worden sei.

