Nördlingen

07:46 Uhr

Aus Pisko wird Götz: Wechsel bei Nördlinger Metzgerei

Plus Der Familienbetrieb Götz aus Herblingen hat die Metzgerei Pisko gepachtet und übernimmt alle vier Standorte. Wie es für die Mitarbeiter weitergeht.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Die Verpachtung ist eine glückliche Fügung für beide Seiten: Die Metzgerei Götz, ein Familienbetrieb aus Herblingen, hat die Metzgerei Pisko in Nördlingen gepachtet. Wie Metzgermeister Christian Götz im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, übernimmt er alle vier Standorte der Metzgerei Pisko: das Hauptgeschäft in Wallerstein und die drei Läden im Nördlinger Kaufland, im CAP-Markt und in der Hofer Straße. Für die Geschäftsräume musste Götz zum Teil separate Mietverträge mit den Immobilieneigentümern abschließen.

Die 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pisko werden ebenso übernommen, zusätzlich zu sechs weiteren Mitarbeitern, die teils noch eingestellt werden. Der Party- und Catering-Service wird weiterbetrieben, ebenso wird es weiterhin eine warme Theke und einen Mittagstisch in den Filialen geben. Der Pachtvertrag läuft seit 1. Februar, sodass ein nahtloser Übergang möglich war. Für Götz' Familienbetrieb sei die Pacht "eine Chance", wie er betont.

