Australier feiert beim Public Viewing im Ochsenzwinger seinen Geburtstag

Nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen bringen die Fans beim Public Viewing in Nördlingen ins Schwitzen. Ein weit gereister Gast feiert runden Geburtstag.

Einen im wahrsten Sinne des Wortes heißen Fußballabend erlebten rund 650 Besucherinnen und Besucher am Samstag beim Public Viewing im Nördlinger Ochsenzwinger. Dafür sorgten nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen, sondern vor allem die Protagonisten des EM-Achtelfinales zwischen Deutschland und Dänemark, die für zahlreiche Höhepunkte sorgten. Zwei aberkannte Tore, ein Handelfmeter nach Videobeweis und eine halbstündige Gewitterpause inklusive.

Die Organisatoren vom TSV 1861 und SC Athletik Nördlingen, unterstützt von Expert Müller und der Stadt Nördlingen, hatten für den erwarteten Andrang vorgesorgt und zusätzlich zum Angebot in der Sommerhalle (Großleinwand und vier TV-Geräte) im Außenbereich ein Zelt mit 85-Zoll-TV aufgebaut. Beides wurde gut angenommen. Mittendrin war ein weit gereister Gast aus Down Under: Danny Moss kommt zweimal im Jahr aus dem australischen Perth in die Heimat seiner deutschen Frau Theresa (geborene Zuber) und ist großer Fan des deutschen Fußballs. So sehr, dass er am Samstag samt Familie und Freunden sogar seinen 50. Geburtstag beim Public Viewing im Ochsenzwinger feierte und das eigentliche Geburtstagsfest auf den nächsten Tag verschob.

25 Bilder Public Viewing im Ochsenzwinger: So wird der Sieg gegen Dänemark bejubelt Foto: Robert Milde

Szenenapplaus beim Public Viewing im Ochsenzwinger

Und es sollte sich lohnen. Die deutsche Mannschaft lieferte eine starke Leistung ab und ließ sich auch durch die halbstündige Gewitterpause nicht aus dem Konzept bringen. Immer wieder Szenenapplaus gab es auch im Ochsenzwinger für die gelungenen Aktionen der „Nagelsmänner“ samt der beiden Tore von Kai Havertz und Jamal Musiala. Aber auch die Abwehrleistungen vor allem von Antonio Rüdiger und Torwart Manuel Neuer wurden lautstark beklatscht.

Als schließlich der 2:0-Erfolg feststand, verlagerte sich die Fanmeile vom Ochsenzwinger auf den Brettermarkt, von wo aus ein rund zwei Dutzend Fahrzeuge umfassender Autokorsos bis weit nach Mitternacht seine Runden durch die Altstadt drehte – die Fußballfans waren in Feierlaune.

Nächste Runde des Fußball-Spektakels im Ochsenzwinger ist am kommenden Freitag das Viertelfinale des deutschen Teams gegen Spanien oder Georgien (stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Beginn wird dann um 18 Uhr sein, Öffnung des Geländes an der Stadtmauer eine Stunde vor dem Anpfiff.