Auszeichnung in Gold: Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen als Klimaschule geehrt

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz hat am Montag an 19 bayerische Klimaschulen, darunter auch das Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium, eine besondere Zertifizierung in Gold verliehen. „Klimaschulen“ zeigen ein vorbildliches Engagement in den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. „Die Auszeichnung ‚Klimaschule Bayern‘ verdeutlicht, dass wir alle gemeinsam für den Klimaschutz verantwortlich sind. Unsere Schulen gehen hier mit sehr gutem Beispiel voran und führen uns vor Augen, wie Umweltbewusstsein im Schulalltag gelebt werden kann. Sie setzen mit ihren innovativen Ideen und Projekten Maßstäbe und inspirieren dadurch andere Schulen, ebenfalls aktiv zu werden. Ein wertvoller Beitrag zur Bildung unserer nächsten Generation! Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden der Schulfamilie, die dieses Projekt tatkräftig und mit Leidenschaft unterstützen!“, so die Kultusministerin im Rahmen der Auszeichnungsveranstaltung.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte: „Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen in Bayern bis 2040 klimaneutral sein. Dazu brauchen wir neue Technologien, kluge Ideen und gemeinsames Engagement. Klimaschutz ist ein Mitmachprojekt. Unsere ‚Klimaschulen Bayern‘ zeigen, dass Klimaschutz längst im Alltag der Schülerinnen und Schüler angekommen ist und dort gelebt wird. Dieses Engagement begeistert mich und kann Vorbild für uns alle sein.“

Schulen können durch die Förderung eines nachhaltigen Lebensstils in der Schulgemeinschaft und in der Öffentlichkeit sowie durch gezielte CO 2 -Einsparungen maßgeblich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen. Daher haben Kultus- und Umweltministerium im Frühjahr 2022 das Projekt „Klimaschule Bayern“ ins Leben gerufen, an dem alle bayerischen Schulen teilnehmen können. (AZ)