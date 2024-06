Auto angefahren und dann geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes rempelt ein Autofahrer einen anderen Wagen an. Vermutlich fuhr er einen Golf. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße in Nördlingen ist am Samstag, gegen 18.55 Uhr, ein geparkter blauer Skoda Rapid von einem unbekannten Pkw-Fahrer angefahren worden. Der Unfallverursacher streifte laut Polizeibericht beim Ausparken die Stoßstange hinten links, so dass ein Sachschaden von circa 1500 Euro entstand. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall, ihm zufolge fuhr der Verursacher einen grauen VW Golf. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Hinweise zu der Ta und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)