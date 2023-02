Autofahrer tankt und bezahlt nicht

Auf der Rechnung in Höhe von mehr als 70 Euro bleibt der Tankstellenbetreiber erst einmal sitzen. Die Polizei ist optimistisch, dass der Fall aufgeklärt wird.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend an einer Tankstelle in Nördlingen getankt und ist dann einfach weggefahren. Die Tankschuld in Höhe von mehr als 70 Euro beglich der Autofahrer gegen 20 Uhr nicht, berichtet die Polizei. Es liege allerdings eine Videoaufzeichnung vor. Deshalb gehen die Beamten davon aus, dass sie die Straftat aufklären können. (AZ)