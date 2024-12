B 29: Zwei Autos kollidieren leicht

Ein 72-jähriger Mann hat beim Abbiegen auf der Bundesstraße 29 ein anderes Auto leicht gestreift. Aus dem Bericht der Polizei geht hervor, dass der 72-Jährige am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf dem Reitersteg vom Nähermemminger Weg kommend in Richtung der B29 fuhr. Nach dem Überqueren des dortigen Bahnübergangs, wollte er an der Einmündung zur B29 nach rechts auf diese einbiegen, und in Richtung Innerer Ring weiterfahren. Beim Abbiegen übersah der Mann das von Pflaumloch kommende Auto eines 63-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge kollidierten leicht. Der Schaden beläuft sich daher auf etwa 500 Euro. (AZ)

