Bahnreaktivierung: Wittner kritisiert "Ping-Pong-Spiel der Unzuständigen"

Plus Die Chancen für eine Reaktivierung der Hesselbergbahn werden gesehen, doch der Weg dahin gestaltet sich schwierig. Kritik gibt es unter anderem am Freistaat.

Das Stimmungsbarometer beim Treffen der bayerischen Bahnreaktivierungs-Initiativen bewegte sich zwischen Erfolgsmodell und „viel erreicht, aber auch noch viel zu tun“. Letztere Einschätzung bezog sich vor allem auf die beiden Reaktivierungsstrecken in der Region. Für die „Romantische Schiene“ sah Paul Hettler, Pressesprecher der Initiative Mission Bahnstation aus Dinkelsbühl, einen Standortnachteil durch fehlende Zugverbindungen. Hettler zeigte statistisch belegte Abwanderungen der Bevölkerung im südlichen Landkreis Ansbach und Nord-Ries auf. Die mangelnde Einbeziehung der gestiegenen Touristenströme in die Fahrgastzahlen wurde von Hettler und auch für die „Hesselbergbahn“ bemängelt.

Andreas Braun, Geschäftsführer der Bayernbahn Infra GmbH, sowie Peter Banczyk, Sprecher der im April 2022 gegründeten Initiative „Verbindung zwischen Freunden“ zur Reaktivierung der kompletten Strecke zwischen Gunzenhausen und Nördlingen, griffen auf die 175-jährige Historie der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn zurück und die Einstellung des Reisezugverkehrs im September 1985. Durch die Direktverbindung von Donauwörth-Treuchtlingen wurde die Strecke Gunzenhausen-Nördlingen zur Nebenbahn herabgestuft, aber laut Braun sicherten militärische Interessen den Erhalt als Ausweichstrecke. Ein Glücksfall für die Romantische Schiene und die Hesselbergbahn ist der Güterverkehr zum Holzwerk Rettenmeier bei Wilburgstetten und zur Firma Henkel-Schwarzkopf in Wassertrüdingen. Im Dezember 2018 wurde die gesamte Strecke für 1,25 Millionen Euro von der Bayernbahn gekauft und wird derzeit ertüchtigt.