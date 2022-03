Nördlingen

vor 51 Min.

Baldinger Feuerwehrauto geht in die Ukraine

Dieses Feuerwehrauto wurde bislang von der Freiwilligen Feuerwehr Baldingen genutzt. Die hat nun ein neues Fahrzeug, und die Stadt Nördlingen will das alte an die Ukraine spenden.

Plus Zunächst sah es so aus, als dürfte Nördlingen das ausgemusterte Fahrzeug nicht an die Ukraine spenden. Jetzt liegt ein Schreiben vor. Im Landratsamt ist man irritiert.

Von Martina Bachmann

Nun hat es Nördlingen schriftlich: Die Stadt darf das ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug der Baldinger Wehr an die Ukraine spenden. Schon in wenigen Tagen wird das Auto an die polnische Grenze gefahren, teilt die Sprecherin der Stadt Nördlingen, Christina Atalay, mit. Im Landratsamt in Donauwörth ist man irritiert über unterschiedliche Aussagen des Innenministeriums.

