Baustelle Drehergasse: Diese Kreuzung bleibt noch länger gesperrt

So sieht es an der Baustelle an der Kreuzung Drehergasse/Deininger Straße derzeit aus.

Plus Seit Ende März gibt es mitten in der Nördlinger Altstadt eine Großbaustelle. Wann der Verkehr wieder rollen kann und welches Großprojekt dann ansteht.

Von Matthias Link

Ein großes Loch klafft in der Nördlinger Altstadt, in der Straßenkreuzung Drehergasse/Deininger Straße. Seit dieser Woche ist die Kreuzung für den Verkehr gesperrt, die gesamte Baumaßnahme in der Drehergasse dauert schon seit Ende März. Die Arbeiten an der Kreuzung bilden den Abschluss. Martin Bickelein, Technischer Werkleiter der Stadtwerke Nördlingen, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was jetzt gemacht wird.

