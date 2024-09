Erstes Nördlinger Kulturfestival begeistert die Besucher

Eine besondere Stimmung lag an diesem Wochenende über der Nördlinger Altstadt. Menschen lächelten einander an, plauderten miteinander, tanzten zusammen, bestaunten die künstlerischen Darbietungen anderer. Zum ersten Mal fand in Nördlingen ein 24 Stunden andauerndes Kulturfestival statt, Veranstalter war die Stadt selbst. Zehntausende, so die Schätzung von Oberbürgermeister David Wittner, kamen und genossen die besondere Atmosphäre. Und mancher fragte sogleich: Wann findet diese Veranstaltung wieder statt?

