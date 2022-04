Nördlingen

12:30 Uhr

Benefiz-Radtour in Nördlingen soll auf Multiple Sklerose aufmerksam machen

Die Leiterin der Nördlinger MS-Selbsthilfegruppe Monika Stöcklein (r.) begrüßte am Samstag die Benefizradler Konrad Hennies und Georg Gehrenkemper (von links) bei ihrer Etappenankunft am Nördlinger Kriegerbrunnen. Monika Stöcklein und ihr Partner begleiteten die beiden bei kaltem, windigem Wetter nach einer Stadtrundfahrt bis nach Maihingen und wünschten gute Weiterfahrt.

Plus In Nördlingen macht Georg Gehrenkemper Halt. Er will durch Deutschland radeln und so auf eine Krankheit aufmerksam machen.

Von Richard Lechner

Eine Benefiz-Fahrradtour von der Zugspitze bis zur Halbinsel Holnis, dem nördlichsten Punkt Deutschlands, ist in der vergangenen Woche gestartet. Initiator Georg Gehrenkemper will mit seiner 1300 Kilometertour auf die rund 240.000 Menschen in Deutschland aufmerksam machen, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind. Am Wochenende machte er auch in Nördlingen Halt.

