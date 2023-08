Nördlingen

"BigBikeMeet": Wie sicher ist das Biker-Festival in Nördlingen?

Von Donnerstag bis Sonntag trifft sich Deutschlands Motorrad-Szene auf dem Flugplatz in Nördlingen.

Plus Am Donnerstag startet das BigBikeMeet auf dem Flugplatz in Nördlingen. 2022 gab es Kritik wegen verletzter Fahrer. Nun äußern sich die Veranstalter dazu.

Von Matthias Link

Das Motorrad-Festival "BigBikeMeet" findet dieses Jahr wieder von Donnerstag bis Sonntag auf dem Gelände des Nördlinger Flugplatzes statt. Die internationale Biker-Szene trifft sich, um Spaß zu haben und ihr Können zu demonstrieren - etwa mit Wheelies, bei denen der Biker nur auf dem Hinterrad fährt, und mit anderen Stunts und Tricks auf eigenen Aktionsflächen. Nachdem 2022 Kritik wegen einiger verletzter Fahrer aufgekommen war, spricht der Veranstalter über das Sicherheitskonzept.

Vergangenes Jahr war eine Notärztin am Festival-Freitag rund vier Stunden lang im Einsatz, wie die Nördlinger Ärzte Peter Steiner und Dr. Ulf Kunze damals in einem kritischen Leserbrief mitteilten. Während dieser Zeit sei die Notärztin nicht für andere medizinische Notfälle im Ries zur Verfügung gestanden. Die Ärzte berichteten von schweren Verbrennungen aufgrund eines geplatzten Motors und ausgetretenem Öl, von einem Sturz bei hoher Geschwindigkeit mit Verdacht auf einen komplexen Beckenbruch und der Verletzung innerer Organe und von einem Zusammenstoß zweier Biker. Zwei Schwerverletzte mussten den Ärzten zufolge mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen, einer im Schockraum der Notaufnahme behandelt und ein weiterer notoperiert werden.

