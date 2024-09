Zwei besondere Gottesdienste feiert die katholische Gemeinde dieses Wochenende. Am Samstag, 28. September, beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst in St. Salvator mit Lawrence Mukasa, Bischof aus Uganda. Er ist der Bischof der Heimatgemeinde von Kaplan Jerome Muyunga. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit dem Bischof bei einem Weißwurstfrühstück im Pfarrheim von St. Salvator. Am Sonntag findet der Ehejubiläumsgottesdienst in St. Salvator statt, er beginnt um 10.30 Uhr. (AZ)

