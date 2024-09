Spendenaktion im Weltladen: Wenn der Oberbürgermeister kassiert

Im Weltladen in Nördlingen haben sie sich für eine ganz besondere Unterstützungsaktion zur Verfügung gestellt: Oberbürgermeister David Wittner und seine beiden Stellvertreterinnen, die zweite Bürgermeisterin Rita Ortler sowie die dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad, haben sich einen Vormittag lang hinter Verkaufstheke und Kasse gestellt und die eingekauften Waren der Kundinnen und Kunden abkassiert. Besonders Wittner, der ab 10 Uhr die erste Schicht übernahm, erwies sich dabei als bemerkenswertes Verkaufstalent. Der Gewinn, den er und seine Kolleginnen bei dieser besonderen Aktion erwirtschafteten, wurde komplett gespendet.

Seit seiner Eröffnung vor 30 Jahren gibt es den Weltladen in Nördlingen, im Jahr 2007 ist er an seinen heutigen Standort in die Drehergasse 12 gezogen. Der Verein hinter dem Weltladen besteht sogar schon länger. 1982 nahm die „Partnerschaft Dritte Welt Nördlingen“ ihre Arbeit auf und unterstützt den Weltladen nach wie vor tatkräftig. Die Idee hinter Weltläden ist eine ganz einfache: Durch den Verkauf fair gehandelter Lebensmittel sowie weiterer Produkte werden sowohl Fair-Trade-Organisationen als auch Einzelprojekte unterstützt und somit unter anderem Fluchtursachen bekämpft.

Filzsachen von Frauen aus Nepal in Nördlingen

Denn wenn Menschen von der Arbeit in ihren Heimatländern leben und ihre Familie ernähren können, verlassen sie ihre Heimat eher nicht. Durch die Kooperationen mit den Produzentinnen und Produzenten der Produkte werden die Lebensbedingungen der Menschen in Entwicklungsländern verbessert und gleichzeitig ein Beitrag zum Schutz der Umwelt in diesen Regionen geleistet. Hinter jedem Produkt, das im Weltladen in Nördlingen zu finden ist, steht somit ein eigenes Projekt. Beispielsweise werden die Filzsachen von Frauen in Nepal produziert. Die Frauen können ihre Kinder mit zur Arbeit bringen beziehungsweise sie vor Ort zur Schule schicken.

Hinter Kaffee, Kakao, Tee und weiteren Waren stehen Kooperationen mit Kleinbauern aus unterschiedlichen Ländern, die durch die Unterstützung des Weltladens ihre Waren vermarkten können. Sowohl während der Kassieraktion als auch noch am Samstagvormittag besteht die Möglichkeit, verschiedene Produkte aus dem Weltladen zu probieren. Zudem soll der gesamte Gewinn aus dem Verkauf gespendet werden. „Mit dem Geld möchten wir den Bau eines Inklusionskindergartens in Äthiopien unterstützen“, ergänzt der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfram Wegele.

Oberbürgermeister David Wittner tauschte für seinen Einsatz gerne seinen Schreibtisch gegen die Kasse im Weltladen. Und betonte: „Bewusster Konsum ist nicht nur ein persönlicher Schritt, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung.“ Der Weltladen Nördlingen hat am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.