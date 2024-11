Das bewegt die Nördlinger: Vom Egerviertel bis zu Rasern in der Altstadt

Was bewegt die Nördlingerinnen und Nördlinger? Eine Antwort auf diese Frage gibt es stets bei der Bürgerversammlung. Denn bei dieser Veranstaltung können die Bürger ihre Anliegen direkt an den Mann oder die Frau bringen - konkret an Oberbürgermeister David Wittner oder die Leiter der Abteilungen der Stadtverwaltung. Und es gab eine Vielzahl von Problemen, die am Donnerstag im Klösterle von den Besuchern und von den Online-Zuschauern angesprochen wurden: Die Bandbreite reichte vom Egerviertel über die Grundsteuer bis zu Rasern in der Innenstadt.

