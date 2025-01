Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit einer Leidenschaft für Fremdsprachen, die ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen zeigen möchten. In diesem Jahr nahmen Elena Wirth, Lina Wunderlich, Benno Sigg und Julius Bast vom Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen in der Kategorie SOLO teil und stellten ihre Englischkenntnisse unter Beweis. Die Teilnehmer mussten ein selbst erstelltes Video einreichen und Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen wie dem kreativen Schreiben, Landeskunde, Wortergänzungen sowie Lese- und Hörverstehen lösen. Trisha Fanga Ngaha nahm in der anspruchsvolleren Kategorie SOLO PLUS teil und demonstrierte ihr Talent in gleich zwei Wettbewerbssprachen, in Englisch und Französisch. Auch sie überzeugte mit ihren Video- und Audiobeiträgen. Die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs werden in das Förderprogramm der Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen, das ihnen auf ihrem weiteren Bildungsweg wertvolle Unterstützung bietet.

