Christbaumabholaktion der Pfadfinder der DPSG Nördlingen

Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? Diese Sorge können Ihnen die Pfadfinder der DPSG Nördlingen und der Club der Pfadfinderfreunde leicht beantworten. Am Samstag den 11. Januar 2025 werden die ausgedienten Christbäume im Stadtgebiet Nördlingen, Baldingen, Nähermemmingen, Kleinerdlingen, Herkheim, Löpsingen, Holheim und Deiningen abgeholt und fachgerecht entsorgt. Die Christbäume müssen dazu mit einer Plakette versehen werden und spätestens um acht Uhr vor der Haustüre stehen. Die Plakette kann gegen eine geringe Gebühr in vielen Banken und Geschäften in Nördlingen erworben werden. Eine detailierte Liste der Verkaufsstellen mit Informationen gibt’s unter www.pfadfinder-noerdlingen.de

