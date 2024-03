"Da bin ich Jesus begegnet": Was Theologe Roser vom Jakobsweg berichtet

Traugott Roser erlebt den Jakobsweg als Ort, an dem Glaubensgrenzen verschwimmen. Seine Reiseberichte stellte er in Nördlingen vor – manches war ein "Stresstest".

Der Theologe Traugott Roser hat seine Zuschauer auf eine "Weltreise" von 800 Kilometern mitgenommen. Der Professor für Praktische Theologie und Religionspädagogik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät unternahm in einem Forschungssemester eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Auf Anregung von Pfarrerin Miriam Martin aus Ebermergen kam er ins evangelische Gemeindezentrum nach Nördlingen, berichtete über seine Erfahrungen und stellte das Buch vor, das er darüber verfasst hat.

Jakobus der Ältere gehörte zum engsten Kreis der Jünger Jesu. Seine Geschichte führt vom Martyrium unter Herodes über eine Seereise auf einem unbemannten Schiff zum heutigen Santiago de Compostela. Dort soll er „als Toter mehr Menschen bekehrt“ haben als zu Lebzeiten. Heute ist sein Bild nicht mehr ganz eindeutig, denn er hat wegen eines Auftritts in der Schlacht bei Clavijo (844) den Beinamen „Matamoros“ (Maurentöter) erworben. Trotzdem wird der Jakobsweg auch von Muslimen und Juden abgegangen – diese interreligiöse Dimension ist eines der zentralen Phänomene, das Traugott Roser in Erfahrung brachte.

Vortrag in Nördlingen von Traugott Roser zum Jakobsweg

Die Zahl der registrierten Pilger ist in den vergangenen dreißig Jahren von quasi Null auf fast 500.000 Personen pro Jahr angestiegen. Da bemerkte der Referent: „Wenn der Gottesdienstbesuch den gleichen Trend zeigen würde, hätten die Kirchen heute ganz andere Probleme.“ Nach praktischen Informationen über das mitzunehmende Gepäck und über zweckmäßige Beinkleider (Roser riet zum Kilt) ging es von St. Jean de Port im französischen Baskenland über Pamplona und Burgos zur „Meseta“, der kahlen, unwirtlichen Hochebene. Deren absolute Trostlosigkeit wurde mit der unabweisbaren Gastfreundschaft der Landbevölkerung rechts und links der Wanderroute in eigenartiger Weise kontrastiert. Diese Teilstrecke nennt Roser einen „Stresstest“, den Beginn des „psychischen Caminos“.

Mit dem Begriff der „Weltreise“ meint er das fraglose Miteinanderteilen der Pilger aus aller Welt, die Begegnung mit allen möglichen Religionen, Konfessionen und Überzeugungen ohne ein einziges böses Wort. Am „spirituellen Camino“ erlaubt sich das urkatholische Land, in einer Kirche neben traditionellen Heiligen Martin Luther, Martin Luther King, Frère Roger und Malala Yousafzai, die pakistanische Kinderrechtsaktivistin und Trägerin des Friedensnobelpreises, zur Verehrung zu empfehlen. Seinen „Tag der Wunder“ erlebt der Pilger Traugott Roser am 18. Tag der Reise bei Kilometer 410: „Da bin ich Jesus begegnet“, fasst er eine unerwartete, berührende Begegnung mit Vergebung und Liebe zusammen. Sie seien das „Herzstück des Camino“.

Acht Kilogramm leichter kommt der Pilger am 32. Tag am Ziel. Es entwickelt sich ein dreitägiger Rausch von Gefühlen, und am Ende erkennt der Pfarrer und Theologieprofessor, dass Jesus „der erste Pilger“ war und – wie er auf dem Camino – ständig Leuten begegnete, die Wunder erlebten und davon erzählen mussten.