Das 3000 Jahre alte Schwert diente wohl nicht nur als Waffe

Plus In Nördlingen wird ein altes Schwert gefunden. In einem Vortrag erklärt Dr. Tolksdorf jetzt, wo solche Waffen sonst gefunden wurden.

Von Bernd Schied

Diejenigen, die keine Spezialisten auf dem Gebiet der Archäologie sind, dürften mit dem Auffinden eines alten Bronzeschwerts bei Ausgrabungen im Ries zunächst nicht allzuviel anfangen können. Für Kenner und Experten dieser Materie ist ein wissenschaftlich fundierter Vortrag über die Bronzezeit jedoch ein „Höhepunkt“, wie es der Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, Gerhard Beck, bei einer Veranstaltung am Donnerstag in der Schranne in Nördlingen ausdrückte.

An diesem Abend war es Dr. Johann Friedrich Tolksdorf vom Landesamt für Denkmalpflege, der in seinen kurzweiligen Ausführungen zu dieser Epoche der Menschheitsgeschichte speziell Ausgrabungen in Nördlingen und Umgebung beleuchtete. Im Mittelpunkt dabei: Ein im Sommer vergangenen Jahres von Archäologen in einem Bronzezeitgrab entdecktes, mehr als 3000 Jahre altes und ungewöhnlich gut erhaltendes Bronzeschwert. Dieser Fund, so Tolksdorf, habe internationale Reaktionen hervorgerufen und in Fachkreisen Wellen geschlagen. Weltweit sei in den Medien darüber berichtet worden, was die große Bedeutung dokumentiert habe.

