Das Ärgernis mit den Erneuerbaren: Wann ist ein schneller Netzausbau möglich?

Plus Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Erneuerbaren vorrangig zu behandeln. In der Debatte über Netzengpässe werfen die jedoch den Spielball an die Politik.

Von Verena Mörzl

Der Wille ist ja da: Unternehmen wollen ihren eigenen Sonnenstrom erzeugen und somit ihren Beitrag gegen den Klimawandel leisten, doch dazu reicht die derzeitige Netzkapazität nicht. Die Netzbetreiber selbst wollen mehr Kapazität zur Verfügung stellen, scheitern aber entweder an langen und komplizierten Verfahren, oder es regt sich Protest in der Bevölkerung. Von beiden Seiten werden Forderungen an die Politik formuliert, gar Hilferufe losgeschickt. Was also kann die Politik tun, wenn die Energiewende im Landkreis Donau-Ries schon im Kleinen stockt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

