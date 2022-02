Nördlingen

18:30 Uhr

Das Handy verdrängte die Kamera: Nördlinger Fotogeschäfte im Wandel

Plus In der Nördlinger Altstadt zieht Foto Finck um. So viel Platz brauche man nicht mehr, sagt Inhaber Peter Hueber. Er berichtet vom Wandel einer Branche.

Von Matthias Link

Früher standen bei Foto Finck in der Löpsinger Straße Leinwände und Stative im Laden, die Präsentation der Fotokameras und des Equipments benötigten einiges an Ladenfläche. Das ist heute anders: Fotokameras und Zubehör kauften fast nur noch „Foto-Freaks“, sagt Peter Hueber, Geschäftsinhaber von Foto Finck. Hueber blickt zurück auf den Wandel des Fotogeschäfts, das demnächst näher ins Zentrum der Innenstadt umziehen wird.

