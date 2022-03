Nördlingen

12:00 Uhr

Das inklusive Café Samocca in Nördlingen kehrt zurück zur alten Form

Plus Als Dienstältester kennt Bernd Schau die Abläufe im Café Samocca genau. Jetzt haben sie wieder sechs Tage die Woche auf. So stellen sich die Beschäftigten um.

Von Helga Egetenmeier

Wer sich im Café Samocca niederlässt, egal ob drinnen oder draußen, hat einen schönen Blick auf das Rathaus der Stadt Nördlingen. Dem Gast werden dazu selbstgerösteter Kaffee angeboten, wie auch Speisen, möglichst aus regionalem Anbau. Dass dies ein Projekt mit alternativen Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen ist, fällt oft erst auf, wenn es um die Bestellung geht. Denn dann, so erzählt Bernd Schau, möchten ihre Besucher gern wissen, was das mit dem Ankreuzen auf sich hat. Er arbeitet seit der Eröffnung des Cafés im November 2013 in diesem Projekt der Lebenshilfe Donau-Ries und erklärt gern, wie der Bestell-Zettel ausgefüllt werden soll. Dass dieser Vordruck die Arbeit vereinfacht, gehört zum Konzept des inklusiven Cafés.

