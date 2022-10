Nördlingen/Deiningen

18:00 Uhr

Bäckereien zur Wirtschaftslage: "Brezel müsste bei über einem Euro liegen"

Jonas (links) und Rupert Diethei in der Backstube am Stammsitz am Nördlinger Eichendorffplatz.

Plus Die Bäckereien müssen ihre Preise massiv anheben. Während in Deutschland Hunderte Geschäfte schließen oder gegen die roten Zahlen kämpfen, öffnen im Ries neue Filialen.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Am Brezel-Index lassen sich die Preissteigerungen, bedingt durch die jüngsten Krisen, recht gut veranschaulichen. So kostete das Laugengebäck bei der Nördlinger Bäckerei Diethei Anfang des Jahres noch 70 Cent. Im Frühjahr wurde sie fünf Cent teurer und im Sommer schließlich wurde der Preis auf 85 Cent festgelegt. Die Inhaber mehrerer Bäckereien sind sich einig, dass die Brezel, die an dieser Stelle stellvertretend für die Backwaren stehen soll, noch viel teurer sein müsste. Was ungewöhnlich ist: Während in ganz Deutschland Bäckereien schließen, steht das Ries aktuell vor einer Reihe an Neueröffnungen. Ist das die Chance in der Krise, von der so mancher redet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen