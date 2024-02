Nördlingen

Der Friedhof unter Sankt Georg in Nördlingen birgt ein Problem

Plus An der Stelle, an der jetzt das Gotteshaus steht, wurden offenbar lange Zeit Verstorbene bestattet. Das wirkt sich jetzt auf den Bau aus, erklärt der Stadtbaumeister.

Von Martina Bachmann

Fast 600 Jahre ist es her, dass die Vorfahren der Nördlingerinnen und Nördlinger den Grundstein für die Kirche Sankt Georg gelegt haben. Interessant ist aus heutiger Sicht, wo sie diesen Stein hingelegt haben: Dort, wo sich heute der Chor der Kirche befindet, war früher ein Friedhof. Was sechs Jahrhunderte später betrachtet keine allzu gute Idee gewesen ist.

Es ist ein kalter Januarmorgen, Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann läuft vom Tanzhaus über den Marktplatz in Richtung Sankt Georg. Er öffnet die große, schwere Holztür, steht im Windfang. Dort hängt ein Zettel, auf dem steht, dass bis zum 17. März keine Gottesdienste mehr in der Kirche stattfinden. Die Gemeinde trifft sich im warmen Gemeindezentrum, nicht in der frostigen, riesigen Kirche. Die hätte eigentlich eine Heizung, sagt Eichelmann. Doch genau da beginnt das Problem.

