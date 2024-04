Nördlingen

12:15 Uhr

Der Heilige Ulrich: Bischof und Fürst in einer aufgewühlten Zeit

Plus Der Historiker Professor Wilhelm Liebhart referiert während der Rieser Kulturtage über den Bistumsheiligen. Der Heilige Ulrich lebte einst in bewegten Zeiten.

Von Friedrich Wörlen

Der Heilige Ulrich ist nicht nur neben St. Afra und St. Simpert der prominenteste der Augsburger Bistumsheiligen, er wird auch im Ries an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Gedenktagen verehrt. Dr. Josef Hopfenzitz spannte den Bogen in seiner Begrüßung über die Ulrichsorte in der Region. Sie reichten vom Härtsfeld, wo der Dehlinger Ulrichsbrunnen für Wunderheilungen bekannt war (oder noch ist?), bis ins Ostries, wo in der protestantischen Rudelstetter Ulrichskirche nicht nur das Ehepaar Luther, sondern auch der Augsburger Bistumspatron präsentiert wird.

Der Referent, Prof. Dr. Wilhelm Liebhart, wiewohl im altbairischen Altomünster beheimatet, zeigte sich als hochkarätiger Kenner des schwäbischen Bistums und als beredter, ja unterhaltsamer Historiker. Die Lebensgeschichte des Heiligen referierte er in weitgehend freier Rede unter Bezugnahme auf die „Vita Sancti Uodalrici“ von Gerhard von Augsburg, einem Zeitgenossen Ulrichs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen