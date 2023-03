Der Zirkus Alessio gastiert mit vielen Tieren in Nördlingen

Noch bis zum 26. März können die Nördlingerinnen und Nördlinger die Shows auf der Nördlinger Kaiserwiese bestaunen. Sogar Kängurus reisen mit dem Zirkus.

Die Zirkuskultur ist seit dem vergangenen Donnerstag ein Teil des immateriellen Kulturerbes Deutschlands. Ein großer Erfolg nach jahrelangem Kampf, wie Andre Kaiser, der Besitzer des Zirkus Alessio, erzählt. Seine Show feierte am Tag dieser Errungenschaft Premiere auf der Nördlinger Kaiserwiese. Der Zirkus macht zum ersten Mal Station in der Stadt im Rieskrater.

Der Grund der meisten Besucherinnen und Besucher, in die Vorstellungen zu gehen, sei die große Tiervielfalt, meint Andre Kaiser. Er habe den „größten fahrenden Zoo Deutschlands“, betont der Zirkuschef: 85 Tiere 23 verschiedener Arten reisen mit dem Zirkus. Und tatsächlich treten die unterschiedlichsten exotischen wie heimischen Tiere in der Show auf. Den Anfang machen Pferde, gefolgt von Zebras, Kamelen und Bisons. Auch Kängurus gibt es zu sehen. Später dann kann man noch Enten, Rindern, Kaninchen und Hunden zusehen. In der Pause darf man alle Tiere bestaunen, von Lamas bis zu Antilopen.

Zehn Personen kümmern sich nach Zirkusangaben um die Tiere

Der Zirkus sei mehrfach für seine gute Tierhaltung ausgezeichnet worden und sorge für artgerechte Boxen, betont Kaiser. An jedem neuen Standort werde dies vom ansässigen Veterinäramt überprüft. Das bedeute in der Saisonzeit jede Woche einmal. Keine andere Art der Tierhaltung würde derartig stark in Deutschland kontrolliert. Doch das Geld ist das Problem. Nicht nur müssten die Tiere gefüttert werden, auch der Transport und die Pflege seien sehr teuer. Allein für die Tierhaltung hat Kaiser nach eigenen Angaben zehn Personen angestellt.

Mehrere Clowns bespaßten die Zuschauenden mit Scherzen, die meistens auch eine Priese Zauberei beinhalteten. Ein Höhepunkt der Vorführung war sicherlich der Auftritt des großen, lebendigen „Teddybären“ mit dem Clown Atti. Balanceakte und Akrobatik wurden vorgeführt. Miss Patricia zeigte ihr können an den Tüchern und tanzte in luftigen Höhen. Insgesamt handelte es sich um ein interessantes, abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm. Der Zirkus ist bis zum 26. März in Nördlingen und gibt von Donnerstag bis Sonntag Vorstellungen.