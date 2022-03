Nördlingen

Die Düngerpreise steigen rasant: Das fürchten Rieser Landwirte

Mit dem Düngerstreuer am Traktor fährt ein Landwirt über ein noch grünes Getreidefeld. Die Preise für Stickstoffdünger steigen derzeit rasant - das trifft auch Rieser Bauern hart.

Plus Stickstoffdünger kostet plötzlich dreimal so viel. Ein Landwirt aus der Region sorgt sich um die diesjährige Ernte. Mit was die Verbraucher jetzt rechnen müssen.

Von Bernd Schied

In der Landwirtschaft explodieren derzeit die Kosten für den Stickstoffdünger. Grund sind die rasant gestiegenen Preise für Erdgas, das für dessen Herstellung benötigt wird. Seit wenigen Tagen kommt auch noch der Ukraine-Krieg hinzu, der für zusätzliche Verunsicherung sorgt. Der Rieser Landwirt Roland Nass ist hautnah von der Entwicklung der Dünger-Preise betroffen.

