Die Moviebande gewinnt beim Deutschen Multimediapreis den 2. Platz

Große Freude bei der Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte: Ihr Stop-Motion-Film „Auf der Suche nach dem kleinen Paradies“ wurde beim renommierten Deutschen Multimediapreis MB21 mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Mit handgefertigten Kulissen und einer bewegenden Geschichte setzte sich das Team um Mariella, Greta, Emma und Jan gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Im Mittelpunkt des prämierten Films steht ein Igel, der mit den Folgen menschlicher Umweltverschmutzung zu kämpfen hat. Auf seiner Suche nach einem sauberen Lebensraum wird der Zuschauer auf eindringliche Weise für die Probleme von Müll in der Natur sensibilisiert. Die Moviebande verbindet geschickt Kreativität mit einem gesellschaftlich relevanten Thema und zeigt, dass Umweltschutz jede Generation betrifft. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Detailverliebtheit und der Aussagekraft des Films: „Mit viel Hingabe und Kreativität haben Mariella, Greta, Emma und Jan eine eindringliche Geschichte erschaffen. Der Film überzeugt durch handgemalte Kulissen, eine spannende Erzählung und ein gelungenes Sounddesign. Ihr zeigt, dass auch junge Filmemacher ernste Themen auf bewegende Weise vermitteln können.“ Die Preisverleihung fand in feierlichem Rahmen im Lichtwerk des Kraftwerk Mitte Dresden statt. In vier Kategorien wurden insgesamt 16 herausragende Projekte von Radiomoderator Marcus Richter prämiert, darunter Filme, Games, Websites und Podcasts. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Landeshauptstadt Dresden. Die Grundschule Nördlingen-Mitte kann stolz auf ihre Nachwuchsfilmer sein. Ihr Erfolg zeigt, wie junge Talente durch kreative Projekte gesellschaftliche Themen aufgreifen und so zum Nachdenken anregen können. Mit ihrem Engagement haben Mariella, Greta, Emma und Jan ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein gesetzt – und die Jury wie das Publikum gleichermaßen begeistert.

