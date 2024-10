Die Moviebande gewinnt den dritten Preis beim Green Screen Festival in Eckernförde

Beim diesjährigen Internationalen Naturfilmfestival Green Screen wurde der liebevoll gestaltete Stopmotion-Film „Auf der Suche nach dem kleinen Paradies“ mit dem dritten Platz in der Kategorie „Green Report Junior“ ausgezeichnet. Der Film von Greta Wundel, Mariella Uhl, Emma Gramm und Jan Braun überzeugte die Jury mit seiner kreativen Herangehensweise an das Thema Umweltverschmutzung und Tierwohl. Durch die Preisverleihung führte Kinderkanal-Moderator Tim „Timster“ Gailus. Die Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte wurde online zur Preisverleihung zugeschaltet, um ihren Erfolg gemeinsam zu feiern. Das Festival, das seit 2007 jährlich in Eckernförde an der Ostsee stattfindet, gilt als das populärste Festival für Naturdokumentationen in Europa. Tausende naturbegeisterte Filmfreunde aus aller Welt kommen zusammen, um Produktionen zu sehen, die sowohl die Schönheit der Natur einfangen als auch drängende Themen wie den Klimawandel, den Artenschutz und die Umweltzerstörung behandeln. „Auf der Suche nach dem kleinen Paradies“ nimmt die Zuschauer auf eine emotionale Reise mit. Igel und Waschbär – die beiden tierischen Hauptfiguren – führen durch eine durch menschlichen Einfluss bedrohlich gewordene Welt. Die Tiere zeigen aus ihrer Sicht die vielen Auswirkungen der Umweltverschmutzung, insbesondere durch Kunststoffe, die unsere Natur Jahrtausende belasten können. Doch der Film endet mit einem überraschenden Happy End und verdeutlicht, wie wir Menschen zumindest die Folgen unseres Handelns eindämmen können. Das sorgfältig gestaltete Bühnenbild, das einen Schultisch in einen dreidimensionalen Wald verwandelt, und die atmosphärische Klangkulisse, die das Geschehen stimmungsvoll untermalt, tragen zum Gesamterfolg des Films bei. Das preisgekrönte Filmprojekt der jungen Filmemacher zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, gerade die nächste Generation für den Erhalt unserer Umwelt zu sensibilisieren. (AZ)

